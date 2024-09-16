По словам экспертов, Apple могла выкупить все мощности для производства 2-нм чипов, как это было с предыдущим поколением

По информации Chou News Agency, iPhone 17 может стать одним из первых смартфонов, использующих 2-нм процессорное производство уже в следующем году. Сообщается, что TSMC способна создать 2-нм чипы, но для упаковки компонентов готовыми к установке в устройства ей потребуется поддержка других поставщиков.

TSMC впервые представила свои 2-нм чипсеты для Apple еще в декабре 2023 года, что свидетельствует о длительной работе над проектом. Пробное производство было запланировано на июль, что произошло раньше намеченного срока. По ряду источников из Тайваня считается, что Apple могла забронировать всю производственную мощность TSMC для 2-нм чипов, аналогично тому, как она поступила с 3-нм процессорами, которые использовались в iPhone 15 Pro.

Новые 2-нм процессоры, скорее всего, будут доступны только в моделях iPhone 17 Pro и, вероятнее всего, получат название A19 Pro. Чипсеты на 2 нм могут предложить множество преимуществ, особенно для компактных устройств вроде мобильных телефонов.

Когда происходил переход с 4 нм на 3 нм наблюдался значительный рост как в производительности, так и в эффективности. Ожидается, что что-то похожее произойдет и при переходе на 2 нм. Также предполагается, что в следующем году TSMC начнет производить чипы для смартфонов Google Pixel, хотя маловероятно, что это будет достигнуто на 2-нм уровне, особенно если Apple уже забронировала все мощности TSMC.