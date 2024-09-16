Dongfeng Z9 станет одним из самых крупных автомобилей совместного предприятия





Совместное предприятие Nissan и Dongfeng разрабатывает полноразмерный пикап для китайского рынка, который получил обозначение Z9. Издание AutoHome сообщает, что в процессе сертификации стали известны не только его характеристики, но и внешний вид. Судя по всему, Z9 станет самой крупной моделью этого совместного проекта.

Судя по опубликованным изображениям, новинка будет оснащена Т-образными фарами, внушительной решёткой радиатора, а также массивным бампером и увеличенными колесными арками. Пикап Dongfeng Z9 сертифицирован с размерами 5520х1960х1950 миллиметров и имеет колесную базу в 3300 миллиметров. Это делает его больше по габаритам, чем известные в России модели Dongfeng DF6 и Great Wall Poer, однако он уступает по длине примерно 120 миллиметров модели Great Wall Poer Kingkong.

Размеры грузовой платформы Z9 составляют 1520 на 1600 на 550 миллиметров. Также известны углы подъема и спуска, которые равны 31 и 26 градусам соответственно. Кроме того, новинку оснастят 18-дюймовыми колесными дисками.





Сравнительный тест пикапов Dongfeng DF6 и Great Wall Poer King Kong выявляет их существенные различия. На старте продаж Dongfeng Z9 будет иметь двухлитровый турбированный двигатель мощностью 258 лошадиных сил, который позволит разгоняться до 160 км/ч с расходом топлива 9,1 литра на 100 км. Планы на будущее предполагают дополнение линейки двигателей новым 3,0-литровым дизелем мощностью 190 лошадей.

Весной этого года появились новости о том, что компания Nissan разрабатывает новый пикап совместно с Mitsubishi: скорее всего, новое поколение моделей Navara/Frontier получит шасси грузовика L200. Также в Nissan рассматривают возможность создания мощной версии этой новинки.