Однако для навигаторов, также необходимо будет использовать голосовые команды, без задействования рук.

Минтранс предлагает усилить ограничения на использование гаджетов во время вождения. Предложенные ведомством изменения в правилах дорожного движения расширяют действующий запрет не только на смартфоны, не оснащенные системами hands free, но и на все «посторонние» устройства. Эти поправки размещены на портале нормативных актов для общественного обсуждения.

Согласно действующей версии ПДД, во время движения запрещено использовать телефон, не оборудованный устройствами для разговоров без помощи рук. Эта формулировка была введена в 2001 году и теперь считается устаревшей.

Минтранс предлагает ввести запрет на применение «любых устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства, которые требуют отвлечения от управления автомобилем или использования рук во время движения». Единственным исключением могут стать навигационные системы, однако для их настройки также необходимо будет использовать голосовые команды, без задействования рук.

В России функционируют сотни камер, которые фиксируют нарушение правил использования смартфонов во время вождения. При этом нет необходимости именно говорить по телефону: системы способны выявлять устройство в руках водителя даже в тех случаях, когда он, например, отправляет сообщение в мессенджере или просматривает интернет.