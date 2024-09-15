Данные модули выделяются рекордной скоростью в 9600 MT/s с таймингами CL44

Asgard представил свою последнюю версию памяти DDR5, которая превосходит текущие высокоскоростные ОЗУ DDR5. Новый комплект, получивший название Thor DDR5 9600 MT/s, имеет тайминги CL44 и заменяет предыдущую модель, которая обеспечивала скорость до 9200 MT/s. Thor DDR5-9600 MT/s CL44 использует технологию CUDIMM, что улучшает качество сигнала по сравнению с обычными DIMM.

CUDIMM расшифровывается как Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module, который применяет CKD (Clock Driver) для восстановления тактового сигнала, что способствует повышению стабильности и позволяет модулям ОЗУ достигать высоких частот. Именно это удалось реализовать в Thor DDR5 9600 MT/s, что делает его на данный момент самым быстрым модулем RAM DDR5.

Согласно информации от компании, использование CKD в модулях памяти Thor DDR5 устраняет узкие места, улучшая передачу данных между ЦП и DRAM. Память Asgard Thor демонстрирует работу на скорости 4800 МТ/с, что эквивалентно 9600 МТ/с, учитывая соотношение тактов CPU Intel в режиме 2:1. CPU-z отображает ключевую информацию о памяти, такую как производитель DRAM — SK Hynix и параметры задержки CAS.





Компания Asgard объявила о выпуске нового комплекта памяти, совместимого с последними платформами AMD и Intel, который способен достигать значительно больших частот, чем его предшественники. В ходе демонстрации был показан комплект в режиме Gear 2, однако отсутствует информация о материнской плате или процессоре, с которыми он использовался.

В будущем Intel планирует поддерживать еще более высокие скорости оперативной памяти, и Asgard сообщила, что в скором времени выпустит модули с частотой 10 000 MT/s и превысит этот порог.

Модули оперативной памяти будут представлены в двух вариантах цветов: Полярная Ночь Черная и Молниеносный Серебристый. Теплоотводы на модулях будут достаточно низкими, однако они будут эффективно рассеивать тепло для оптимальной терморегуляции. Благодаря поддержке Intel XMP, Asgard Thor сможет достигать оптимизированных конфигураций, функционируя при напряжении всего 1,5 В.

Asgard также сообщает о том, что они применяют чипы третьего поколения, соответствующие стандартам JEDEC, что гарантирует лучшую совместимость и надежность на новых платформах.