Японский суперкомпьютер Fugaku использует 48-ядерные процессоры Fujitsu, созданные на основе архитектуры Arm. Fugaku является одним из самых быстрых суперкомпьютеров в мире, а его чип A64FX производится на 7-нм техпроцессе компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Вскоре Fugaku Next заменит Fugaku как самый быстрый суперкомпьютер Японии, превзойдя его более чем в 2000 раз. Fugaku демонстрирует производительность до 442 петафлопс, что соответствует 442 квадриллионам операций с плавающей точкой в секунду, благодаря чему он занимает четвертое место в списке TOP500. В отличие от этого, Fugaku Next будет способен достигать производительности в зеттафлопс, что эквивалентно одному секстиллиону операций с плавающей точкой за секунду. Для сравнения, на сегодняшний день самый быстрый суперкомпьютер Frontier достигает 1,206 экзафлопс, т.е. 1,206 квинтиллионов операций в секунду. Fugaku Next теоретически превзойдет Frontier примерно в 1000 раз, что станет возможным благодаря финансированию более 750 миллионов долларов от Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

В первый год MEXT выделит около 29 миллионов долларов, однако в дальнейшем средства будут увеличены по мере прогресса проекта. Ожидается, что завершение проекта состоится к 2030 году, что сделает Fugaku Next, вероятно, первым суперкомпьютером, способным достичь производительности в зеттафлопс.

По информации, представленным Oracle недавно, OCI Supercluster может стать первым, который превзойдет этот уровень производительности и обеспечит скорость до 2,4 зеттафлопс, что соответствует 2,4 секстиллионам операций с плавающей точкой в секунду. Для достижения этой цели Oracle планирует развернуть 131 072 новейших графических процессоров NVIDIA Blackwell в своих дата-центрах, что почти в три раза превышает количество графических процессоров, используемых в нынешнем Frontier.

Тем не менее, для стабильной работы требуется удивительное количество электроэнергии. Для Fugaku Next понадобится объем энергии, сопоставимый с мощностью 21 ядерной электростанции, что является одной из главных проблем, с которыми столкнется Япония при эффективной эксплуатации этого суперкомпьютера. Fugaku Next, скорее всего, будет совместим с Fugaku, так как оба проекта используют компоненты одной и той же компании, Fujitsu.