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Zelikman
J.D. Power: Качество автомобилей компании Chery оказалось выше, чем у Mercedes-Benz и BMW
Согласно исследованию, владельцы транспортных средств бренда реже сталкиваются с поломками, нежели водители немецких марок

  За последние два года разница в качестве новых автомобилей, производимых как местными, так и иностранными компаниями для китайского рынка, значительно уменьшилась. К этому выводу пришли эксперты китайского подразделения агентства J.D. Power в своем исследовании. Например, качество автомобилей бренда Chery оказалось выше, чем у таких марок, как Mercedes-Benz и BMW.

  Оценка качества от J.D. Power формируется на основе опросов владельцев транспортных средств, где высчитывается среднее количество неисправностей и проблем на 100 автомобилей одной модели. Следовательно, чем ниже показатель, тем лучше рейтинг.

  Средний показатель для рынка в 2024 году составил 212 баллов, что на 8 очков ниже, чем в предыдущем году. Параллельно, уровень качества у премиальных марок снизился на 21 балл, до 213, в то время как локальные производители продемонстрировали улучшение на 10 баллов, до 216.

  Рейтинг качества среди премиальных марок, реализуемых на китайском рынке, возглавили Porsche — 192, Lexus — 207 и Cadillac —211. BMW показал результат на уровне среднего сегмента — 213, а Audi и Mercedes-Benz получили 215 и 216 баллов соответственно. Интересно, что автомобили совместного предприятия Fujian Benz удерживают вторую строчку с конца, набрав 219 баллов, тогда как марка Lincoln оказалась на последнем месте с 230.

  Среди местных производителей лидируют Chery —203, Geely — 204 и GAC Trumpchi — 206. Наименее качественные машины у Venucia — 254, Haval — 245 и FAW Besturn с 238.

  В конце августа американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг, согласно которому в последние два года разрыв в качестве новых автомобилей, произведенных местными и международными компаниями для Китая, существенно сократился. Эксперты китайского отделения J.D. Power отмечают, что качество Chery теперь превосходит таковое у Mercedes-Benz и BMW.

#китай #технологии #автомобили #транспорт #рынок
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