Сообщается, что устройство получит три расцветки и гарантированно будет иметь вариант с 128-гигабайтным хранилищем

Недавно появились данные о дизайне модели Galaxy A16 5G, а теперь источник ytechb утверждает, что устройства появятся в трех различных расцветках. Судя по всему, версии на 4G и 5G будут доступны в одних и тех же цветах. По данным источника, телефоны будут предлагаться в черном, сером и светло-зеленом исполнениях.

Модель выполнена в светло-голубом или мятном цвете, хотя почему-то этот оттенок будет называться «светло-зеленым». Кроме того, сообщается, что Galaxy A16 будет иметь вариант с хранилищем на 128 ГБ. Это вполне ожидаемо, так как в последние годы такой объем памяти становится стандартным среди смартфонов.

Следует отметить, что Galaxy A16 оснащен процессорами MediaTek Dimensity 6300 и Exynos 1330. Первый, вероятно, будет предназначен для 5G модели, в то время как второй — для версии с 4G. В 5G модели будет присутствовать аккумулятор на 5000 мАч, но о характеристиках 4G версии пока нет точной информации. Боковой сканер для отпечатков пальцев также не должен удивлять, как и плоский экран с вырезом в верхней части.

Ожидается, что корпус устройства будет выполнен из пластика, хотя это еще не подтверждено. На задней панели разместится три камеры, в то время как часть правой стороны будет иметь выступ, что придаст интересный вид дизайну.

Устройство окажется довольно тонким, однако у него будет заметный «подбородок» внизу экрана. Пока нет точной даты выхода, но Galaxy A15 был представлен в декабре прошлого года.