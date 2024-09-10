Сообщается, что войска приближаются к населённому пункту Приволье, расположенному на пути к Славянско-Краматорской агломерации

Поступила информация о продвижении российских войск на запад от посёлка Зализнянское. За прошедшие 24 часа российские военнослужащие продвинулись на расстояние примерно 1,8-2 километра, заняв новые позиции.

Село Зализнянское расположено на северо-западной стороне от Соледара, который был взят под контроль в ходе Бахмутской (Артёмовской) операции в течение 2023 года. Расстояние от Зализнянского до Славянска составляет около 27 километров, а до Краматорска — менее 20 километров по прямой линии.





Стоит напомнить, что несколько дней назад ставленники администрации Зеленского в Краматорске объявили об эвакуации населения из ряда посёлков в окрестностях города. Продвижение со стороны Зализнянского направлено к селу Приволье, которое расположено на пути к Славянско-Краматорской агломерации. В прошлом году украинские войска частично заняли эти земли во время своего контрнаступления, но сейчас российская армия начала наступательные действия.

Также известно, что Славянско-Краматорская и Покровская агломерации остаются крупнейшими на Донбассе зонами, находящимися под контролем украинских формирований. Однако с освобождением Новогродовки и Гродовки, а также началом боевых операций в Селидово и Украинске, уже нельзя утверждать, что Вооруженные силы Украины полностью контролируют Покровскую агломерацию.