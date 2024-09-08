По словам представителей компании, новинки Nvidia могут выйти до конца текущего года

Графические процессоры следующего поколения могут появиться на рынке до конца 2024 года, поскольку компания EK продолжает свою работу и намечает выход новых изделий в текущем году.

Этот год стал спорным для EK, известной своими системами водяного охлаждения, которая оказалась в центре внимания из-за обвинений в несвоевременной выплате зарплат сотрудникам. Несмотря на это, EK не собирается приостанавливать свою деятельность и готовится к запуску новых товаров. Примечательно, что фирма подтвердила намерение представить решения для водяного охлаждения, совместимые с новыми графическими процессорами.

В интервью EK поделилась важной информацией о будущих графических процессорах и ответила на критику, утверждая, что это были «необоснованные попытки подорвать» ее репутацию.





«Мы не только продолжаем свою работу, но и стремимся ускорить выпуск нашей инновационной линейки продуктов Next. Мы создаем новые решения и готовим непревзойденные системы охлаждения для предстоящей серии GPU, релиз которой ожидается в конце года. Кроме того, EK активно расширяет свое присутствие на рынках, где наш бренд имеет ограниченную видимость», — заявили в компании.

В дальнейшем было указано, что компания планирует существенно увеличить свое присутствие на рынке, что позволит ей завоевать большую популярность. Согласно их заявлению, один из ведущих производителей графических чипов собирается выпустить новую серию графических процессоров в этом году. Это противоречит ранее появившимся отчетам, согласно которым выпуск GPU следующего поколения намечен на следующий год.

Пока NVIDIA работает над серией Blackwell RTX 50, AMD готовит к выходу свои графические процессоры RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Недавно сообщалось, что завершение разработки высокопроизводительных RTX 5090 и 5080 от NVIDIA ожидается в этом месяце. Эти новинки, по слухам, будут потреблять больше энергии, чем их предшественники, что, вероятно, объясняет, почему EK разрабатывает новые системы водяного охлаждения.