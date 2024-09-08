Инсайдер поделился данными о габаритах самой крупной модели Galaxy S25 Ultra

Предполагается, что Samsung планирует анонсировать наследников серии Galaxy S24 в конце января или начале февраля. Как и в текущем году, ожидается, что компания выпустит три модели — обычный Galaxy S25, улучшенный Galaxy S25+ и самый продвинутый Galaxy S25 Ultra. Даже учитывая, что до официальной презентации еще более четырех месяцев, слухи уже начали раскрывать некоторые детали о новых флагманах.

Недавно авторитетный источник в мире технологий Ice Universe рассказал о возможном сходстве в дизайне Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Теперь тот же инсайдер сообщил размеры Galaxy S25 Ultra. Согласно его данным, размеры Galaxy S25 Ultra составляют 162,8 x 77,6 x 8,2 мм. Если эта информация подтвердится, S25 Ultra станет самым тонким устройством в линейке «Ultra» серии Galaxy S. Толщина телефона составит 8,2 мм, что на немного меньше, чем у Galaxy S24 Ultra с его 8,6 мм.

Инсайдер пока не уточнил, какой именно будет размер экрана Galaxy S25 Ultra. Тем не менее, источник предполагает, что размеры дисплея по длине, ширине, высоте и рамке будут «почти такими же», как у iPhone 16 Pro Max. Согласно имеющимся данным, новый iPhone может обладать экраном диагональю 6,9 дюйма.





Кроме того, инсайдер отметил, что Samsung, вероятно, продолжит использовать быструю зарядку мощностью 45 Вт для Galaxy S25 Ultra. Стоит отметить, что новинка, по сообщениям, будет оснащена такой же батареей на 5000 мАч, как и её предшественник. Есть вероятность, что некоторые аппаратные обновления помогут увеличить срок службы батареи, при этом использовав те же элементы питания.

Также Роланд Квандт, еще один источник на платформе X, недавно высказал предположение, что Samsung завершила разработку серии S25. Сообщается, что с июля компания создаёт образцы для новой линейки Galaxy S25. Инсайдер добавил, что Galaxy S25 Ultra будет поддерживать S Pen. Инсайдер уверен, что Samsung представит три модели этой серии.