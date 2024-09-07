Разработчики начали выплаты компенсаций за свою игру клиентам

Героический шутер в формате 5v5 от PlayStation и Firewalk Studios под названием Concord официально завершил свое существование: онлайн-серверы были отключены 6 сентября. В ближайшие дни также начнутся выплаты компенсаций для игроков Concord, причем закрытие проекта совпадает с выходом платформера Astro Bot, на PlayStation 5.

Менее чем через две недели после старта 23 августа разработчики объявили, что игра перейдет в автономный режим, так как некоторые её элементы "оказались не такими, как мы планировали". Закрытие произошло в пятницу, 6 сентября, а продажи цифровых версий игры в PlayStation Store, Epic Games Store и Steam были остановлены 3 сентября. Перед этим решением стало очевидно, что необходимо найти выход из затруднительной ситуации с Concord, поскольку на PlayStation 5 и ПК было продано всего 25 000 копий.

Официальная страница Concord в Твиттере подтвердила отключение игровых серверов, что делает проект недоступным для пользователей в ближайшем будущем. В сообщении разработчики выразили благодарность игрокам за их участие в галактике Concord. Возвраты средств за Concord продолжаются, и PlayStation с Firewalk Studios "изучают варианты" развития проекта, что подразумевает возможность его возвращения в виде бесплатной версии.