Проект смог окупиться уже более чем 10 раз, и продолжает при этом приносить прибыль

По имеющимся данным, игра Black Myth: Wukong собрала невероятные $700-800 миллионов, продолжая демонстрировать превосходные результаты. Разработанная компанией Game Science игра быстро завоевала популярность, устанавливая новые рекорды с момента своего релиза.

Одна из самых ожидаемых игр последних лет, Black Myth: Wukong, была презентована 20 августа и получила восторженные отзывы от поклонников. Используя этот положительный момент, игра быстро привлекла множество одновременных игроков и стала самой популярной одиночной игрой всех времен в Steam. Кроме того, за первые три дня с момента релиза, RPG разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Недавно появились обновленные данные о продажах, отражающие ее впечатляющие доходы.

Согласно отчету Bloomberg, на данный момент Black Myth: Wukong заработала свыше $700 миллионов после продажи более 18 миллионов копий всего за две недели с момента старта. Эта сумма в 10 раз превышает вложенные $70 миллионов на разработку. Аналитик Дэниел Ахмад уточнил, что данные актуальны на 30 августа, и игра с тех пор продолжает приносить прибыль, приближаясь к $800 миллионам к 5 сентября.

Дэниел Ву из Hero Games, ведущего инвестора в компании Game Science, рассказал о прогнозируемых итогах продаж и планах по дополнительному контенту для данной экшен-игры. По словам источника, игра, вдохновленная китайской мифологией, сможет реализовать 30 миллионов копий на протяжении своего существования, что будет стимулироваться предстоящими дополнениями. Это частично подтверждается недавними слухами о том, что разработчики Black Myth: Wukong планируют выпуск DLC.