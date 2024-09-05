Основные изменения заключаются в увеличенной ёмкости аккумулятора, новой версии Wi-Fi и более удобной застёжке

GoPro представила две новые экшн-камеры, среди которых флагманская Hero 13 Black и компактная Hero — самая миниатюрная камера из серии Hero с экраном. Hero 13 Black приносит ряд новых функций на уже привычную платформу. Модель 2024 года оснащена обновленным аккумулятором с прибавкой в 10%, поддержкой Wi-Fi 6 для более быстрого обмена данными (до 40% быстрее), а также магнитной защелкой для легкой замены креплений.

Хотя в спецификациях изменений не так много, теперь доступны HLG HDR (гибридный лог-гамма с высоким динамическим диапазоном) и 10-битное видео. Новые функции включают расширенные настройки звука, встроенную систему шумоподавления и новый режим серийной замедленной съемки, позволяющий записывать до 400 кадров в секунду в качестве 720p, 360 кадров — в 900p и 120 кадров — в 5.3K.

Также новая модель GoPro совместима с набором объективов серии HB, включая макрообъектив, сверхширокий и анаморфный. Каждый дополнительный объектив и комплект из четырех ND-фильтров придется оплачивать отдельно, но это дает возможность изменить стиль отснятого материала.

Новая Hero, в свою очередь, представляется как самая компактная, легкая и удобная в использовании 4K-камера GoPro с дисплеем. Она водонепроницаема на глубине до 5 метров и весит всего 86 граммов. Согласно информации от GoPro, новая камера способна вести непрерывную запись до 100 минут в максимальном качестве без необходимости подзарядки, либо около 155 минут при снижении качества до 1080p.

Обе новые модели уже доступны для предварительного заказа начиная с сегодняшнего дня. Цены начинаются от $399,99 за Hero 13 Black и $199,99 за более компактную Hero, с возможностью увеличения стоимости при выборе различных комплектов.

Флагманская версия будет доступна в продаже по всему миру с 10 сентября, а стандартная модель Hero появится 22 сентября. Новые объективы станут доступны также 10 сентября, за исключением анаморфотного модуля, который выйдет не ранее 2025 года.