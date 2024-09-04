Остальные производители смогут достичь этого результата только в следующем десятилетии

Электромобили марки MG будут оснащены твердотельными аккумуляторами уже через год, в середине 2025 года. Как сообщает издание Autocar, эту информацию озвучил вице-президент материнской компании SAIC Юй Цзинминь. Многие другие производители также работают над адаптацией этой технологии для коммерческого применения, однако их массовые решения появятся значительно позже.

Твердотельные батареи имеют преимущества по сравнению с текущими аккумуляторами: они меньше по объему и весу, обладают более высокой плотностью энергии и долгим сроком службы в широком температурном диапазоне. Кроме того, такие аккумуляторы имеют меньшую вероятность воспламенения. Однако из-за особенностей своей конструкции они считаются слишком дорогими для массового производства и применения в электромобилях.

Пока не уточняется, как именно концерну SAIC удалось справиться с трудностями, но ожидается, что в II квартале следующего года будет представлена полноценная твердотельная батарея собственного производства. Предполагается, что первым автомобилем MG, оснащенным таким аккумулятором, станет ограниченная серия высококлассного электрокара, вероятно, серийная версия недавно презентованного концепта MG Cyber GTS.

По информации издания CarNewsChina, ссылающегося на местных специалистов, даже если SAIC и другие компании последуют его примеру и начнут массовое производство твердотельных батарей, полноценное их внедрение в широкое использование не произойдет до конца десятилетия.

Концерн SAIC уже использует схожую технологию в своем серийном электроседане IM L6. Однако один из предложенных аккумуляторов для этой модели считается полутвердотельным, так как в его конструкции присутствует уменьшенное количество жидкости. Тем не менее, этому седану заявлен запас хода свыше тысячи километров.