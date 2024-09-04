По словам министра транспорта страны, это вполне посильная задача

Бывший глава Курской области Роман Старовойт, теперь возглавляющий Минтранс Российской Федерации, заявил о намерении создать в стране наиболее эффективную транспортную систему в мире. Об этом амбициозном плане он поделился на Восточном экономическом форуме.

По словам Старовойта, реализация этой масштабной инициативы не только повысит конкурентоспособность России и укрепит её экономику, но также благоприятно скажется на уровне жизни граждан. Министр отметил, что на данный момент транспортная инфраструктура России уже входит в число крупнейших в мировом масштабе. Хотя поставленная цель может показаться излишне амбициозной, чиновник убеждён, что его ведомство в состоянии её осуществить.

"Убежден, что мы ее достигнем", — заявил представитель власти.

Обсуждая причины, которые послужили основой для создания предложенного проекта, Старовойт отметил, что его министерство исходило из необходимости формирования транспортной системы, доступной для всех. Это должно принести пользу не только бизнесу, но и обычным пассажирам.

Как подчеркнул министр транспорта, транспортная инфраструктура должна стать источником гордости для всей Российской Федерации и для каждого гражданина в отдельности.