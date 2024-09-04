Также сообщается, что начались бои за село Водяное на том же участке.

С участка Угледара приходят известия. В частности, есть информация, что российские вооружённые силы взяли под контроль посёлок Пречистовка, которое служило западным опорным пунктом для Угледара. Этот населённый пункт позволял украинским войскам обеспечивать снабжение гарнизона в самом городе и использовалось для предотвращения его возможного окружения.

В то же время российские войска также вошли в расположенное к северу от Угледара село Водяное, которое выполняет аналогичные функции Пречистовки, но на другом участке. По актуальным данным, украинская сторона утратила контроль над южной частью Водяного и территориями вокруг местного пруда, вплоть до трассы, ведущей на Угледар.

В Угледаре продолжается интенсивное огневое воздействие на силы ВСУ. Артиллерийские установки и авиация наносят удары по позициям Вооружённых Сил Украины в этом городе. В частности, для разрушения укреплений используются тяжёлые огнемётные системы.

Стоит напомнить, что накануне российские войска заняли часть территории шахты «Южно-Донбасская 1-я», расположенной к северо-востоку от Угледара, которая служила ВСУ одним из опорных пунктов на этом участке линии соприкосновения. Окружение угледарского гарнизона ВСУ продолжается.