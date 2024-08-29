В AeroVironment сообщили, что контракт уже подписан, а поставки будет производиться в течение следующих пяти лет

AeroVironment подписала контракт на сумму 990 миллионов долларов с армией США на поставку проверенных в боевых условиях ударных беспилотных аппаратов в течение последующих пяти лет. Это станет первым шагом армии к масштабному оснащению военнослужащих переносными барражирующими боеприпасами. Представитель компании сообщил изданию The War Zone, что, хотя детали сделки не будут раскрыты, она охватывает поставки двух моделей дронов — Switchblade 300 и 600. AeroVironment планирует начать поставки в ближайшие месяцы.

Модель Switchblade 300, запускаемая из легкой переносной системы, может находиться в воздухе до 20 минут, достигая дальности 30 км. Дрон можно запускать с различных платформ — суши, воды или мобильных единиц. Его невысокая акустическая сигнатура делает его сложным для обнаружения и отслеживания.

Модель Switchblade 600 способна оставаться в воздухе до 40 минут, имеет дальность действия до 40 км и использует ту же противотанковую боеголовку, что и ракета Javelin, которую запускают с плеча. В то время как более компактная версия достаточно мощная, большая модель повышает уровень угрозы, позволяя уничтожать танки.

Обе версии оборудованы электрооптическими и инфракрасными камерами, что предоставляет операторам возможность получения информации с высоты для разведки и при необходимости точного наведения боеприпасов на цель. Дрон также имеет функции автоматического отслеживания целей, что обеспечивает его универсальность и возможность работать в различных сценариях.

Хотя AeroVironment рада новому контракту, важно отметить, что компания уже долгое время поставляет эти беспилотники вооруженным силам по старым соглашениям. Однако, данный контракт на сумму 990 миллионов долларов демонстрирует, что армия серьезно намерена интегрировать такие боеприпасы в свою стандартную практику.