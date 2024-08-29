Сообщается, что это самая бюджетная модель всей автопроизводителя

Компания Xpeng начала продажи в Китае своего нового электрического автомобиля Mona M03, который стал первой моделью нового суббренда. Модель предлагается в трех различных вариантах, которые различаются как типами силовых установок, так и уровнем оснащения. Цены варьируются от 119 800 до 155 800 юаней, примерно 1,4 до 1,8 миллиона рублей, что делает данный автомобиль наиболее доступным предложением от Xpeng, по информации Cnevpost.

Базовая версия Mona M03 оснащена двигателем мощностью 190 лошадиных сил, в то время как две более дорогие модификации оборудованы 218-сильными агрегатами. Варианты батарей предлагаются с емкостью 51,8 и 62,2 кВт⋅ч, что позволяет, в зависимости от мощности двигателя и комплектации, достигнуть запаса хода от 515 до 620 километров. Двухмоторные версии для M03 не предусмотрены.

Интерьер Mona M03 в некоторой степени напоминает Tesla Model 3 — здесь почти отсутствуют физические кнопки, а традиционная приборная панель отсутствует. Электромобиль укомплектован мультимедийной системой с 15,6-дюймовым экраном и голосовым управлением, вентиляцией сидений, панорамной крышей площадью 1,22 квадратных метра и набором систем помощи водителю.

Согласно последним сообщениям китайских СМИ, задержка в выпуске привела к тому, что самая высокая версия M03, модель Max, будет доступна лишь в следующем году, в то время как старт поставок остальных версий намечен на сентябрь. Причина в том, что Mona M03 в варианте Max планирует оснастить значительно усовершенствованной системой полуавтономного управления, о которой компания Xpeng упоминала еще на старте своего бренда. Подтверждением этому служит и само название марки, расшифровываемое как Made of New AI.

На внутреннем рынке цена Mona M03 составляет примерно половину стоимости Tesla Model 3. В то же время в Европе Xpeng предлагает свои электрические автомобили по аналогичным расценкам: например, внедорожник G6 был оценен в конце весны почти на уровне Tesla Model Y.