По данным источника, на борту устройства будет флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

По полученной накануне инсайдерской информации, в следующем году компания Xiaomi может представить своё флагманское устройство, на котором будут отсутствовать какие-либо кнопки.

Вспоминая бескнопочные устройства, невозможно не упомянуть концептуальный телефон Vivo Apex 2029. Этот прототип использовал емкостные кнопки и чувствительные к давлению датчики, а также линейные двигатели для имитации физических кнопок. Характеризующийся своей концептуальностью, этот телефон так и не стал доступен для покупателей, в отличие от готовящейся разработки Xiaomi.

Недавно инсайдер Чун Бхай, @chunvn8888 на X, поделился информацией с командой Smartprix. По его словам, флагманский телефон Xiaomi с кодовым названием Zhuque не будет оснащён ни кнопкой питания, ни регулятором громкости.

Согласно отчету, разрабатываемый безкнопочный телефон находится на начальной стадии своего создания, и его массовый выпуск может занять некоторое время. Конкретная дата выхода пока не озвучена, хотя по данным источника, он может появиться на рынке в 2025 году.

Ожидается, что этот смартфон будет обладать новым чипсетом Snapdragon 8+ Gen 4. Поскольку устройство еще находится в процессе разработки, нет информации о способах его управления. Предполагается, что безкнопочный телефон Xiaomi может включать в себя управление жестами, датчики, реагирующие на давление, или же использование голосовых команд.

Этот новый телефон потенциально будет использовать чип Snapdragon 8+ Gen 4 SoC. Интересно, что такой же чип, вероятно, будет применен в новом Xiaomi 15S Pro, который ожидается в первой половине 2025 года.