Помимо французского паспорта, Дуров имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов





Объединенные Арабские Эмираты направили запрос французским властям с целью получить доступ к задержанному основателю менеджера Telegram Павлу Дурову, который является гражданином этой страны Персидского залива.

Ранее российское посольство во Франции также выступило с требованием о предоставлении доступа к Дурову, родившемуся в Санкт-Петербурге и проживавшему в России до 2013 года. Однако, местные правоохранительные органы проигнорировали запрос Москвы. Помимо этого, Дуров имеет гражданство Франции.





На сегодняшний день Дуров проживает в Дубае, где находится штаб-квартира Telegram, платформы с примерно 900 миллионами активных пользователей ежемесячно. В последние годы правительство ОАЭ значительно упростило процесс получения долгосрочной визы для иностранцев и предоставило гражданство ограниченному кругу состоятельных или высокопрофильных людей.

Дуров был задержан во Франции из-за обвинений в том, что мессенджер неэффективно борется с преступностью. В ходе французского расследования утверждается, что он отказался сотрудничать с властями, а также, якобы, способствовал распространению материалов о насилии и содействовал обороту незаконных средств.