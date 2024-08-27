Сообщается, что данная модель сможет преодолеть до 1,4 тысячи километра без дозаправки.

Китайская компания Jetour представила цены на свой новый кроссовер из экологической серии Shanhai - компактный L6 с гибридным приводом. Этот автомобиль, который в состоянии проехать до 1,4 тысячи километра без дозаправки, будет доступен в трех комплектациях с ценами от 123900 до 144900 юаней, что примерно от 1,46 до 1,7 миллиона рублей.

Размеры Jetour Shanhai L6 составляют 4630 на 1910 на 1684 миллиметра, при этом его колесная база равна 2720 миллиметрам, что немного больше, чем у популярного в России Jetour Dashing. Для всех трех версий предусмотрен один и тот же двигатель Chery Kunpeng C-DM, который состоит из полуторалитрового турбомотора мощностью 156 лошадиных сил и 220 Нм, а также электромотора, выдающего 204 лошадок и 310 Нм. Электрическая система работает от 19,43-киловаттной батареи, что позволяет кроссоверу пройти до 125 километров без бензинового двигателя по CLTC или до 91 километра по WLTP. Ожидаемый комбинированный расход топлива Shanhai L6 составляет 1,25 литра на 100 километров.

Базовая версия будет включать в себя медиасистему с 9,2-дюймовыми экранами и центральным дисплеем диагональю 12,8 дюйма, 6 динамиков, отделку интерьера кожей, а также центральный бокс с функциями охлаждения и обогрева. В более премиум комплектациях будут доступны электрические регулировки и вентиляция сидений, обогрев руля, центральный экран большего размера - 15,6 дюйма, акустическая система от Sony и расширенный пакет систем помощи водителю, среди которых система распознавания лиц.

На российском рынке скоро появится новый кроссовер X50, который предложит выбор между двумя полуторалитровыми моторами мощностью 113 или 147 лошадиных сил. Будет доступно три комплектации, однако, пока информация известна только о цене базового варианта - 1,99 миллиона рублей.