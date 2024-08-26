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Zelikman
Процессор Dimensity 9400 может появиться на рынке уже в середине октября
Согласно слухам, он может дебютировать в моделях Vivo X200 или Oppo Find X8

  Согласно сообщениям, тайваньская компания MediaTek полностью готова к скорому релизу своего флагманского чипсета Dimensity 9400. В начале этого месяца генеральный директор MediaTek намекнул, что новый чип компании будет составлять конкуренцию Snapdragon 8 Gen 4, который планируется к запуску в октябре. Исходя из слов генерального директора и сроков выхода следующего чипа Snapdragon, возникли предположения о начале продаж MediaTek Dimensity 9400 в октябре. Однако, теперь появилась более точная информация о графике выпуска чипсета.

  Надежный источник в китайском цифровом чате недавно поделился новыми данными о скором выходе MediaTek Dimensity 9400. В посте, опубликованном на Weibo, сообщается, что MediaTek намерена презентовать SoC высокого класса примерно в середине октября. Это стало неожиданностью, так как традиционно MediaTek выпускает свои мощные чипы в конце года. Тем не менее, учитывая запланированную дату выхода Snapdragon 8 Gen 4, преждевременный анонс Dimensity 9400 выглядит вполне логичным.

  По информации источника, смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут в продаже ближе к концу этого года. Также сообщается, что существует среднебюджетный смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3, который может быть представлен в аналогичные сроки. Однако, в источнике не уточняются конкретные названия или модели этих устройств.

  Тем не менее, точная дата релиза Dimensity 9400 пока не известна. Однако, имеются определённые подробности о чипсете. Согласно предыдущим утечкам, Dimensity 9400 будет разработан с использованием 3-нм технологического процесса первого поколения от TSMC.

  Кроме того, этот чип может стать первым, имеющим на борту передовую память Samsung LPDDR5x с пропускной способностью 10,7 Гбит/c. Предполагается, что он обеспечит прирост скорости процессора на 30% при снижении энергопотребления на 30% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Также ожидается, что он предложит 40%-ный рост производительности NPU по сравнению с прошлогодней моделью.

  Недавние утечки предоставляют некоторые сведения о характеристиках чипсета. Утечка информации о запуске Dimensity 9400 согласуется с другими слухами, указывающими на скорое появление моделей Vivo X200 или Oppo Find X8. По мнению экспертов, эти смартфоны выйдут раньше, чем серия Xiaomi 15, которая, как сообщается, станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4.

#смартфоны #технологии #процессоры #гаджеты #mediatek #dimensity 9400
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