Согласно слухам, он может дебютировать в моделях Vivo X200 или Oppo Find X8

Согласно сообщениям, тайваньская компания MediaTek полностью готова к скорому релизу своего флагманского чипсета Dimensity 9400. В начале этого месяца генеральный директор MediaTek намекнул, что новый чип компании будет составлять конкуренцию Snapdragon 8 Gen 4, который планируется к запуску в октябре. Исходя из слов генерального директора и сроков выхода следующего чипа Snapdragon, возникли предположения о начале продаж MediaTek Dimensity 9400 в октябре. Однако, теперь появилась более точная информация о графике выпуска чипсета.

Надежный источник в китайском цифровом чате недавно поделился новыми данными о скором выходе MediaTek Dimensity 9400. В посте, опубликованном на Weibo, сообщается, что MediaTek намерена презентовать SoC высокого класса примерно в середине октября. Это стало неожиданностью, так как традиционно MediaTek выпускает свои мощные чипы в конце года. Тем не менее, учитывая запланированную дату выхода Snapdragon 8 Gen 4, преждевременный анонс Dimensity 9400 выглядит вполне логичным.

По информации источника, смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 4 будут в продаже ближе к концу этого года. Также сообщается, что существует среднебюджетный смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 3, который может быть представлен в аналогичные сроки. Однако, в источнике не уточняются конкретные названия или модели этих устройств.

Тем не менее, точная дата релиза Dimensity 9400 пока не известна. Однако, имеются определённые подробности о чипсете. Согласно предыдущим утечкам, Dimensity 9400 будет разработан с использованием 3-нм технологического процесса первого поколения от TSMC.

Кроме того, этот чип может стать первым, имеющим на борту передовую память Samsung LPDDR5x с пропускной способностью 10,7 Гбит/c. Предполагается, что он обеспечит прирост скорости процессора на 30% при снижении энергопотребления на 30% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Также ожидается, что он предложит 40%-ный рост производительности NPU по сравнению с прошлогодней моделью.

Недавние утечки предоставляют некоторые сведения о характеристиках чипсета. Утечка информации о запуске Dimensity 9400 согласуется с другими слухами, указывающими на скорое появление моделей Vivo X200 или Oppo Find X8. По мнению экспертов, эти смартфоны выйдут раньше, чем серия Xiaomi 15, которая, как сообщается, станет первым смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4.