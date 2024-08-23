Как и флагманские смартфоны, премиальные телевизоры компании будут получать обновления на протяжении 7 лет





Пользователи умных телевизоров чаще всего не обладают такой широкой политикой обновления программного обеспечения, как владельцы современных премиум-смартфонов. Однако, похоже, ситуация медленно начинает меняться благодаря некоторым крупным брендам. По полученной информации, Samsung планирует введение 7-летних обновлений для своих телевизоров.

В сфере смартфонов Samsung выделяется как компания, предлагающая наиболее продолжительный срок обновлений, наряду с Google. Она гарантирует пользователям до 7 лет поддержки для своих последних флагманских устройств. В то же время, смарт-телевизоры на платформе Tizen получают поддержку не более чем на 2-3 года. Однако, Samsung намерена перенести политику обновлений с премиум-смартфонов на свои новые и недавно выпущенные модели телевизоров.

Очевидно, что Samsung проявляет беспокойство относительно возрастания популярности других брендов телевизоров, таких как Hisense и TCL, которые могут угрожать её лидерству на рынке. В связи с этим, для поддержания или увеличения своей доли, компания намерена использовать долгосрочную поддержку обновлений как основное преимущество.

"Мы планируем увеличить разрыв с китайскими производителями, предоставляя семилетние бесплатные обновления Tizen для телевизоров с функциями искусственного интеллекта", - заявил Ён Сок-ву, президент и руководитель телевизионного подразделения Samsung, на недавнем бизнес-брифинге.

Новая политика обновлений Samsung на семь лет будет касаться моделей, выпускаемых в 2024 году. Тем не менее, несколько моделей 2023 года также смогут воспользоваться этой возможностью. LG, один из главных соперников Samsung, также решила расширить свою политику обновления телевизоров. Компания объявила, что некоторые модели, выпущенные в 2022 году, получат обновления на протяжении следующих пяти лет.