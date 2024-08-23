Сообщается, что модель будет доступна в двух комплектациях с двумя разными двигателями, а цена будет варьироваться от 3,7 до 4,3 млн рублей





Great Wall Motor официально анонсировала скорый выход нового большого рамного внедорожника Haval H5 на рынок Российской Федерации. В стране модель будет доступна с осени в двух комплектациях и с двумя вариантами силовой установки: бензиновым и дизельным двигателями, объемом два литра. Цены на новинку составят от 3,7 млн до 4,3 млн рублей.

Haval H5 имеет длину 5190 миллиметров и расстояние между осями 3140 миллиметров. Он представлен только с пятиместным салоном и оборудован независимой подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и пятирычажной сзади. Дорожный просвет составляет 200 миллиметров, а покупателям предложат выбор колесных дисков 17 и 18 дюймов. Бензиновый турбомотор развивает 200 лошадиных сил и 380 Нм, дизельный - 150 лошадок и 400 Нм. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,8 и 7,9 литров на 100 километров. Для сравнения, в Китае бензиновая версия Haval H5 мощнее на 18 л.с., а дизельная — на 13 л.с., также доступны менее мощные версии с задним приводом и шестиступенчатой механикой.

В стандартной комплектации Elite представлены цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, шесть динамиков, водительское кресло с электрической регулировкой в шести направлениях, полный набор зимних опций, климат-контроль, четыре камеры для кругового обзора и парктроник сзади. Стоимость дизельного внедорожника в такой комплектации составит 4 млн рублей, что на 300 тысяч дороже бензиновой версии.

Комплектация Premium включает в себя шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с функцией помощи в пробках и другие полезные ассистенты, электроусилитель руля вместо гидравлического, панорамную крышу и электропривод крышки багажника. Самая доступная версия «премиального» Haval H5 на бензине будет стоить 4 млн рублей, а добавив 300 тысяч можно взять дизельный вариант.

Покупатели смогут выбрать из четырёх цветовых решений кузова с металлизированным эффектом: черный, белый и два оттенка серого. Внутри салон может быть терракотовым или черным, отделанным кожзамом. Продавать модель H5 планируют через сеть дилеров Haval Pro, где также имеются модели H3 и H9.