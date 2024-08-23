HONOR Magic V3 был подвержен давлению гидравлического пресса и прошел через стиральную машинку







Глобальная версия HONOR Magic V3 будет представлена в начале следующего месяца в Берлине, и компания недавно выпустила ряд новых рекламных роликов для этого устройства. В этих видео смартфон бросает вызов гидравлическому прессу и стиральной машине.

Для начала, стоит упомянуть, что HONOR Magic V3 изготовлен из второго поколения материала Super Steel, разработанного самой компанией. Этот материал используется в качестве элемента шарнира в телефоне. Во время теста его столкнули с гранитным осколком, и он смог раздробить его на части. Кроме того, этот смартфон также выдерживает давление до 1150 кг при испытании с помощью гидравлического пресса, как можно увидеть в видео ниже.





Во втором видео демонстрируется противостояние смартфона и стиральной машинки. Компания HONOR заявляет, что Magic V3 является первым складным смартфоном в индустрии, успешно прошедшим тестирование на водонепроницаемость по стандарту IPX8 на глубине 2,5 метра. Устройство было помещено в стиральную машину и, несмотря на суровые испытания, сохранило целостность.

Кроме того, HONOR предоставляет дополнительные сведения о прочности и материалах данного смартфона. Шарнир Super Steel второго поколения изготовлен из самого надежного материала в своей категории, обладающего пределом прочности в 2100 МПа. Этот шарнир действительно включает дополнительный набор поворотных рычагов, что отличает его от аналогичных моделей конкурентов. HONOR утверждает, что такая конструкция "значительно повышает устойчивость шарнира по сравнению с HONOR Magic V2".





HONOR Magic V3 выдерживает до 500 тысяч складываний. Уникальное волокно, применяемое компанией HONOR, демонстрирует прочность до 5800 МПа. Это волокно известно как "Super fiber" и превосходит кевлар и углеродное волокно по прочности.