Джесси Кипф сумел внести в систему регистрации сведения о своей гибели с помощью поддельной цифровой подписи

Прокуратура США предъявила обвинения жителю Сомерсета Джесси Кипфу за его киберпреступные действия, нацеленные на как частные, так и государственные сети. Всё началось с того, что он некорректно изменил записи о смерти в системе регистрации на Гавайях, выдав себя за умершего с помощью поддельной цифровой подписи, чтобы избежать уплаты алиментов. Кроме того, Кипф также торговал доступом к этим сетям в даркнете. Прокурор США отметил, что действия Кипфа нанесли ущерб почти на 200 тысяч долларов, нарушили важные операции и привели к компрометации личной информации.

Расследование, проведенное ФБР, выявило, что Кипф сумел получить доступ к данным и пытался реализовать информацию из сетей, в которые входили как частная компания, так и государственные регистры. Он намеревался использовать похищенные сведения, включая личные идентификационные данные, для дальнейших краж и мошеннических действий. Масштаб и сложность его операций указывали на наличие у него значительных технических навыков.

Кроме того, Кипфу были предъявлены обвинения в краже личной информации с отягчающими обстоятельствами, что может привести к строгим наказаниям из-за потенциально серьезных последствий для жертв. В обвинительном заключении также утверждалось, что он пытался задействовать украденные данные для подачи нескольких заявок на банковские кредиты. Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры США, его действия создавали существенный риск как для отдельных жертв, так и для безопасности финансовых и государственных систем.

Суд вынес приговор Кипфу, назначив ему 81 месяц лишения свободы в федеральном учреждении, отметив, что он обязан отбыть минимум 85% своего срока, прежде чем сможет претендовать на условное освобождение. После освобождения Кипфу будет грозить три года надзорного режима. Если бы он не признал свою вину, последствия могли бы быть гораздо более тяжёлыми.