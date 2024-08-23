Компания имеет 50-процентную долю на рынке оптических устройств для передачи данных в центрах обработки информации

Компания Mitsubishi Electric активно пытается удовлетворить растущий глобальный спрос на оптические компоненты, необходимые для функционирования центров обработки данных, поддерживающих искусственный интеллект.

Этот производитель автоматизированных систем из Токио является важным поставщиком волоконно-оптических устройств, которые обеспечивают связь между серверами. Растущие потребности ИИ в высокоскоростной и объемной обработке данных способствуют увеличению продаж решений от Mitsubishi Electric, отличающихся низким энергопотреблением и минимальным выделением тепла. Об этом сообщает Масаеси Такеми, исполнительный директор, курирующий полупроводниковый и приборный сегменты компании.

Mitsubishi Electric занимает приблизительно 50% мирового рынка оптических устройств для передачи данных в центрах обработки информации. Такеми, не раскрывая имена клиентов, отметил, что все крупные американские гиперскейлеры являются клиентами Mitsubishi Electric. В США расположены некоторые из самых крупных гиперскейлеров, таких как Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta Platforms и Apple.

Согласно исследованиям компании LightCounting, которая анализирует рынок оптических коммуникаций, современные центры обработки данных функционируют на скоростях от 800 гигабит в секунду до 1,6 терабит в секунду, что значительно превышает прежние значения около 400 гигабит в секунду.

Оптические устройства составляют небольшую долю бизнеса Mitsubishi Electric, который охватывает различные сферы - от заводских роботов до транспортных систем, от управления электростанциями до оборудования спутникового назначения. Подразделение полупроводников и устройств принесло менее 4% дохода компании в прошлом финансовом году, при этом большая часть этой доли, почти 90%, пришлась на силовые полупроводники для промышленного оборудования и электромобилей.