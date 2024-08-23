Вариант Prestige обойдётся на 650 тысяч рублей дешевле более премиального President, но урезан лишь в некоторых незначительных функциях.

В прайс-листе главной модели компании Exeed была добавлена новая версия под названием Prestige. Эта комплектация оказывается на 650 тысяч рублей дешевле, чем исполнение President с аналогичной семиместной конфигурацией. Все версии по техническим характеристикам идентичны, снижение цены стало возможным за счёт исключения некоторых менее значимых опций.

Из комплектации "бюджетного" VX убраны ионизатор воздуха, ароматизатор, коленная и центральная подушки безопасности, автозатемняющиеся боковые зеркала, автоматические системы парковки и контроля состояния водителя, а также 12-вольтовая розетка в передней части. Кроме этого, у переднего правого сиденья осталось 4 регулировки вместо 6. Таким образом, автомобиль в новой версии Prestige с семью местами теперь стоит 5,65 миллиона рублей. В то время как комплектация President с аналогичной расстановкой мест оценивается в 6,3 миллиона. Модификация на шесть мест имеет цену в 6 миллионов рублей.

Все автомобили Exeed VX оборудованы 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 лошадей, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Ускорение до 100 км/ч занимает 9,3 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км/ч. Этот пятиметровый кроссовер имеет бензобак объёмом 65 литров и расходует 8,2 литра топлива АИ-95 на 100 километров в смешанном режиме.

Прошлой зимой на российском рынке появилась обновлённая версия Exeed VX. Внешний вид изменился лишь в некоторых деталях, в то время как интерьер был полностью переработан. Цены на модель составили 6,5 миллиона рублей за вариант на шесть мест и 6,7 миллиона за семиместный. За шесть месяцев стоимость версии в изначальных комплектациях снизилась на 400–500 тысяч рублей, что делает её более доступной.