Поставщик серверов Wiwynn, подал в суд на платформу миллиардера за отказ от оплаты оборудования на 61 млн долларов

Компания X, принадлежащей Илону Маску, ведёт судебное разбирательство с производителем серверного оборудования Wiwynn, который принадлежит Wistron, относительно задолженности по счетам за серверное железо на сумму свыше 61 млн долларов, сообщает Business Insider. Wiwynn не одна такая компания, которая заявляет о претензиях к X, другая фирма-поставщик оборудования, MiTAC, столкнулась с аналогичными сложностями в 2022 году.

Спор между Twitter и Wiwynn начался вслед за тем, как Илон Маск стал владельцем Twitter и внедрил существенные меры по сокращению расходов, в которые входит пересмотр соглашений с поставщиками, что привело к приостановке платежей за серверное оборудование ценой в 120 млн долларов, по данным The Register. Компания утверждает, что X не исполнила условия Генерального соглашения о закупках, которое обязывало компанию представить требования по инфраструктуре, утвердить список оборудования и произвести оплату. Когда Маск приобрел социальную платформу, Twitter якобы перестала осуществлять платежи и более не поддерживала связь с Wiwynn, что и стало причиной судебного иска.

Тайваньская компания приобрела серверные комплектующие для выполнения заказов Twitter, надеясь, что компания Илона Маска примет на себя расходы. В своем иске компания требует возмещения 61 млн долларов - суммы, затраченной на оборудование, разработанное исключительно для X, которые не удалось реализовать в других местах.

MiTAC также испытывала трудности с финансами после покупкой Twitter Маском в конце 2022 года, как сообщает UDN. Компания понесла значительные убытки на сумму 43,71 млн долларов из-за задержек оплаты. Всё же MiTAC не делала прямых обвинений в адрес X в отношении неуплаты. Фирма смогла минимизировать убытки, перепродав или восстановив зарезервированные компоненты, что дало ей возможность показать хорошие бизнес-показатели во втором квартале прошлого года.