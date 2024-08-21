Речь вновь идёт о решениях 13-го и 14-го поколений, хотя компания уже выпустила новые BIOS, которые должны решить проблему нестабильности

Создатели Black Myth: Wukong предупредили владельцев ПК с чипами Intel о том, что они могут столкнуться с признаками нестабильной работой и зависаниями в процессе игры. В соответствующей теме на форумах Steam с простым названием "Мастер свободной клавиши" обсуждаются возможные проблемы, связанные с "Недостатком видеопамяти", которые возможно затронут владельцев ПК на базе процессоров Intel Core 13-ой и 14-ой серий. При компиляции шейдеров на таких игровых системах может возникать сообщение об ошибке, приводящее к зависанию компьютера.

В настоящее время нельзя утверждать, что случаи с подобными проблемами были выявлены множеством пользователей Intel Core 13-го и 14-го поколения, испытывающих такие же проблемы. В сообщении от разработчиков упоминается, что "некоторые клиенты" сообщили о таких сложностях, однако без конкретных данных.

Столкнувшись с проблемами при запуске своей новой игры Black Myth: Wukong на ПК с процессорами Raptor Lake или их обновленными версиями, есть несколько решений, которые стоит попробовать. Прежде всего, стоит проверить, что установлены актуальные версии BIOS и драйверов материнской платы Intel. Это поможет избежать излишней нагрузки , которая может негативно сказаться на производительности и сократить срок службы компонентов на протяжении нескольких месяцев.

Если для устройства пока нет актуального обновления BIOS, можно попытаться улучшить стабильность, используя такие утилиты, как Intel XTU, для снижения напряжения. Тем не менее, разработчики Black Myth: Wukong предупреждают, что самостоятельно понижая напряжение или разгоняя системы, геймеры могут столкнуться с проблемами плавности игры.

Кроме того, игроки, сталкивающиеся с частыми сбоями, могут попробовать выбрать опцию пропуска компиляции шейдеров. Это может помочь обойти конкретную проблему, но стоит учитывать, что без обновленной BIOS для устранения нестабильности процессоров 13-го и 14-го поколений, получение удовольствия от игры может оставаться под вопросом.