На борту устройства будет адаптер AMD Radeon RX 7800M с 12 ГБ видеопамяти

Производитель ноутбуков и компактных ПК One-Netbook вскоре запустит кампанию на платформе Indiegogo для своего нового устройства, заменяющего OneXGPU. В обновленной модели внешней видеокарты оказывается новая AMD Radeon RX 7800M, которая не была ранее представлена.

Оригинальный OneXGPU, цена которого составляет $760, позволяет низкопроизводительным системам, таким как карманные ПК и ноутбуки, демонстрировать высокую игровую производительность благодаря графике RX 7600M XT. Устройство также предлагает дополнительное хранилище формата M.2 NVMe. Согласно данным о OneXGPU 2, RX 7800M почти удваивает число вычислительных блоков - с 32 до 60, а объём видеопамяти GDDR6 увеличен с 8 ГБ до 12 ГБ. В видеоролике от One-Netbook демонстрируется мощный мобильный графический процессор в тестировании Black Myth: Wukong, который показывает 60 кадров в секунду при разрешении 3440x1440 с высокими настройками графики на мини-ПК OneXPlayer X1. Тем не менее, следует проявлять осторожность в отношении этих результатов, пока независимые рецензенты не протестируют финальный продукт.





Компания One-Netbook также заявляет, что графический процессор 7800M способен обеспечивать более 60 кадров в секунду в игре God of War 2018 года при разрешении 2560x1600, а также в Red Dead Redemption 2 при разрешении 1920x1200 с максимальными графическими настройками. Выдающиеся характеристики данного устройства известны своей высокой требовательностью к ресурсам.

Как и его предшественник, OneXGPU 2 предлагает множество возможностей подключения. Устройство оснащено USB 4.0, Oculink, HDMI 2.1, M.2, двумя портами DisplayPort 2.0 и другими разъемами, позволяя подключать до трех дисплеев. Информации о запуске и ценах пока нет. Обычно внешние графические процессоры представляют собой громоздкие корпуса для настольных компонентов, однако, такие компании, как GPD и One-Netbook, предлагают более портативные модели на базе ноутбучного оборудования. Например, модель Hi GT Cube с 7600M включает зарядное устройство мощностью 100 Вт в качестве дополнительного бонуса.

Тем временем, ожидается, что 7800M станет оптимальным решением между 7600M и значительно более дорогим RX 7900M, когда этот процессор появится в игровых ноутбуках премиум-класса.