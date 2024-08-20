По имеющимся данным, эти чипы поддерживают до 12 каналов памяти стандарта DDR5.

Процессоры 4-го поколения Hygon, выпускаемые компанией Sugon, имеют современную упаковку SP5 от AMD, если верить сведениям от инсайдера YuuKi_AnS. Поиск данных в интернете демонстрирует, что этот ЦП имеет схожесть с последними чипами AMD на архитектуре Zen 4 в контексте поддержки памяти и возможностей. Есть предположение, что китайская фирма адаптировала новейшую упаковку, чтобы обеспечить поддержку DDR5.

Скорее всего, у Hygon есть решение с маркировкой C86-7490, которое продается на одном из китайских интернет-аукционов. Процессор немного поцарапан, что видно на фотографии. На упаковке указано, что устройство было "создано в Чэнду", аналогично первым чипам Hygon на основе архитектуры Zen.

С технической точки зрения, хотя Hygon C86-7490 от Sugon выпускается в современных упаковках AMD SP5, предназначенных для камней серверного класса, это не доказывает то, что они применяют новейшие чиплеты от компании AMD, основанные на микроархитектуре Zen 4 или Zen 5. Тем не менее, поиск информации в Google сразу же приводит к китайскому производителю серверного оборудования, предлагающему системы с 2 и 4 ЦП на базе Hygon C86-4G, оснащенные 48 слотами для оперативной памяти DDR5. Для четырехпроцессорной конфигурации это означает наличие 12 слотов для памяти на каждый процессор, что совпадает с решениями AMD EPYC в упаковке SP5, которые способны работать с 12 каналами для памяти. Таким образом, это может указывать лишь на то, что Sugon смогла интегрировать чиплеты Zen с новыми кристаллами ввода-вывода (IOD) от AMD, которые поддерживают контроллер памяти DDR5.





Хотя американские санкции ограничивают поставки современных чипов в Китай, не существует запретов на экспорт высокотехнологичных IOD и платформ. При этом переработка SP5 для стандартных чиплетов AMD, скорее всего, потребует значительных инженерных усилий. Кроме этого, совместимость чиплетов Zen, созданных по 14-нм технологии, с IOD на базе 6-нм технологии N6 для новых чипов AMD, вызывает затруднения из-за существенных различий в напряжениях.

Что касается санкций, накладываемых властями Соединенных Штатов, то существуют некоторые пределы производительности, которые в первую очередь зависят от характеристик кремниевых чипов. AMD способна конфигурировать свои решения так, чтобы они соответствовали экспортным стандартам Штатов относительно производительности, а последующая доработка процессоров в Китае, скорее всего, не составит сложности для компании Sugon.