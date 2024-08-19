За счёт данной группы, две ведущие экономики мира планируют избежать возможного финансового кризиса

Как сообщает издание Bloomberg, Центральный банк Китая сообщил, что на встрече в Шанхае достигнуто соглашение с Министерством финансов США о назначении контактных лиц для урегулирования любых возможных "финансовых стрессов". Это является редким случаем совместного стремления к сотрудничеству двух главных экономик планеты.

В ходе пятого заседания так называемой Финансовой рабочей группы, созданной после визита Джанет Йеллен в Китай в прошлом году, стороны также осуществили "обмен списками контактов по вопросам финансовой стабильности". Эта встреча стала первой с участием высокопоставленных экономических чиновников США и Китая после того, как в предыдущем месяце руководство Пекина обозначило свои долгосрочные приоритеты на заседании, проводимом дважды в десятилетие.

Представитель Казначейства, выступая перед началом встречи, отметил, что на сессиях в Шанхае акцент будет сделан на вопросах, касающихся макроэкономической и финансовой стабильности, управления Международным валютным фондом и проблемах капиталовложений. Договоренности "обеспечат финансовым ведомствам обеих сторон возможность поддерживать оперативные и последовательные каналы связи, что поможет уменьшить неопределенность в случае возникновения финансовых трудностей и операционных рисков для финансовых учреждений".

Впервые на встречах участвовали финансовые организации, как указано в отчетах, в которых не раскрывались названия компаний. В ходе обсуждений особое внимание уделялось вопросам устойчивого финансирования и потенциальным направлениям сотрудничества.