Власти ФРГ уже вложили миллионы евро в промышленную зону, где должны быть возведены новые заводы техногиганта.

Непонятная обстановка вокруг обязательств Intel по возведению предприятия в Федеративной Республике Германия в последние дни заметно усилилась. Техногигант готовит крупный участок для двух заводов по выпуску современных чипов близ Магдебурга. При этом, учитывая недавний отказ от инвестиций в Италии и Франции, а также значительные потери, о которых стало известно на этой неделе, местные власти Саксонии-Анхальт испытывают обоснованное беспокойство. Согласно информации источников, государственные чиновники рассматривают экстренные меры на случай, если Intel решит покинуть рынок, но без ключевого вкладчика, каковым является Intel, вся промышленная зона может оказаться под угрозой.

Безмолвие Intel относительно своих инвестиционных намерений в Магдебурге, вероятно, ставит местных чиновников в затруднительное положение. В сложившейся финансовой обстановке компания может пересмотреть свои инвестиции в Европу. Планы в ЕС пока еще на начальном этапе, в отличие от проектов в Огайо. Тем не менее, гендиректор Intel Пэт Гелсингер ранее высказывал оптимизм по поводу эффективного воздействия магдебургских заводов на рынок Европы, утверждая, что они снабдят регион чипами до 1,5 нм.

Для бизнеса важно иметь запасные планы, поэтому сообщения о том, что Intel намерена сократить свои инвестиции в Магдебурге, не должны вызывать чрезмерной паники. Заявленный подход к продаже помещений другим коммерческим и промышленным компаниям выглядит неопределенно, особенно с учетом рисков. Без участия Intel возникает дилемма: какие предприятия согласятся занять освободившиеся площади в этой промышленной зоне? Ожидаемые инвестиции и уровень арендной платы могут существенно пострадать.

Ключевой проблемой для властей Магдебурга стало то, что они уже вложили миллионы евро в проект. В публикации Golem приводится мнение лидера Левой партии Евы фон Ангерн, которая указывает на то, что "правительство штата рискует, играя с Intel, тратя миллионы без четких гарантий". Она также предостерегает о серьезных последствиях, если развитие Intel в Магдебурге затормозится, что может привести к значительной финансовой нагрузке на плечи правительства.