Первыми тремя чипами компании станут Bodhi 1, Ojas и Sarv 1, которые появятся в 2026 году

Ola Electric, одна из ведущих компаний по производству двухколесных электромобилей в Индии, недавно анонсировала выпуск собственных чипов для ИИ. Планы включают начало продаж трех из этих чипов в 2026 году и одного в 2028 году. Это будет первый случай, когда чипы ИИ будут производиться в Индии, и на рынке уже наблюдается высокий интерес к ним. Индийская компания Yotta, занимающаяся данными и серверами, разместила заказ на 16 тысяч графических процессоров Nvidia, ожидаемых в следующем году, в дополнение к 16 тысячам, которые были доставлены в прошлом месяце.

Первыми тремя чипами Ola станут Bodhi 1, Ojas и Sarv 1, а четвертым - Bodhi 2, который станет преемником первого индийского ИИ-микропроцессора. Bodhi 1 предназначен для задач по обработке ИИ, что делает его идеальным для работы с большими языковыми моделями (LLM) и визуальными приложениями. К тому же Ola подчеркивает, что Bodhi 1 обладает выдающейся энергоэффективностью, что играет ключевую роль в современных вызовах, связанных с обработкой данных ИИ.

В дополнение к этому, существует чип Ojas Edge AI, предназначенный для конкретных приложений. Компания имеет возможность адаптировать этот чип под различные задачи, включая автомобильные технологии, мобильные устройства, IoT и другие направления. Ola также намерена интегрировать этот чип в свои электромобили следующего поколения, чтобы управлять такими системами, как зарядка, ADAS и так далее. Учитывая высокий интерес к вычислениям, основанным на искусственном интеллекте, компания также представила Sarv 1, который основан на наборе инструкций Arm, разработанном для дата-центров.

В презентации компании утверждается, что прототипы их чипов демонстрируют более высокую производительность и эффективность по сравнению с графическими процессорами Nvidia. Однако неясно, с каким именно графическим процессором проводилось сравнение - использовался ли RTX 4090 или H200, известно лишь то, что тестируемое устройство функционировало при потреблении 200 Вт. Также компания не раскрыла информацию о месте производства своих чипов.

Кроме того, Индия, похоже, стремится войти в глобальную гонку в сфере искусственного интеллекта, где лидирующие позиции занимают США и Китай. Как самая населённая страна на планете, Индия располагает значительным числом технических специалистов, которые могут быть использованы для развития её технологий в области ИИ. В то время как таким компаниям, как Nvidia и ASML, запрещено поставлять свои передовые технологии в Китай, они наверняка будут заинтересованы в открытии нового рынка для своей продукции в Индии.