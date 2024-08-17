Для комфортного запуска необходимо иметь систему с 12 ГБ ОЗУ, 60 ГБ свободного места на диске и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT

Компания Krafton поделилась новыми подробностями и системными требованиями к своей предстоящей игре в жанре симулятора жизни под названием inZoi. Бесплатная демо-версия будет доступна в течение недели в конце августа, позволяя пользователям познакомиться с широкой функциональностью создания персонажей, которая станет серьёзным конкурентом The Sims. Демо-версия будет доступна на платформе Steam с 21 по 26 августа, начиная с полуночи.

Редактор игры работает на движке Unreal Engine 5 и предлагает более 250 вариантов телосложения, одежды, возраста, аксессуаров и других аспектов. Кроме того, пользователи могут использовать текстуры, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также создавать разнообразные позы и декоры. Стоит отметить, что пользователи iPhone смогут воспользоваться функцией распознавания лиц для передачи выражений лиц своих аватаров, называемых Zois. Игроки также смогут делиться своими творениями и загружать их на платформу Canvas, предназначенную для общения внутри игры.

Судя по уровню детализации, продемонстрированному в скриншотах и видео, системные требования inZoi значительно выше, чем у ближайшего конкурента - The Sims 4. В соответствии с актуальными требованиями высокобюджетных экшенов, для игры inZoi необходимо не менее 12 ГБ ОЗУ, 60 ГБ свободного места на жестком диске и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Тем не менее, компания Krafton рекомендует 16 ГБ ОЗУ и ускоритель RTX 3070 или RX 6800 XT для оптимальной производительности. Кроме того, Krafton подтвердила, что inZoi будет поддерживать пользовательские модификации через платформу Overwolf после выхода игры в этом году. Этот моддинг-центр совместим с рядом популярных игр, такими как League of Legends, Fortnite, Minecraft, Counter-Strike 2 и PUBG от Krafton.

Компания Krafton впервые представила inZoi осенью прошлого года. Игра, подобная известному симулятору людей от EA, позволяет игрокам использовать свои аватары в разнообразных ролях и стилях жизни. Пользователи смогут также настраивать города и сооружения, в которых живут их персонажи. Пока неясно, будет ли inZoi бесплатной, однако, Krafton предоставит больше информации на Gamescom.