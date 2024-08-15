Сообщается о взрывах в Одесской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях

В ночной период с 14 на 15 августа Вооруженные силы России провели ряд ударов по объектам, находящимся под контролем украинских формирований. География атак распространилась на обширные территории, однако, их нельзя охарактеризовать как массированные. Удары носят точечный характер и в значительной степени нацелены на ликвидацию командного состава и военной техники ВСУ.

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После ударов, которые произошли накануне вечером в Одессе, следовали атаки на командный пункт в Херсоне. В ходе операции применялись боевые беспилотники, которые нанесли ущерб, в том числе формированию, занимающемуся сборкой и управлением разведывательных дронов и дронов-камикадзе.

В Харькове, в его окрестностях и на севере области произошла серия взрывов, связанных с боевыми действиями на окраинах Липцов. В ходе операции были поражены скопления украинских войск, включая транспорт, который использовался для отправки войск к линии соприкосновения.

В Запорожье также произошли взрывы на объектах Вооружённых сил Украины. Здесь акцент был сделан на поражение офицерского состава ВСУ, что связано с активизацией военных действий в направлении Степногорска, расположенного в 35 километрах к югу от Запорожья.

Кроме того, российские военные нанесли удары по позициям киевской группировки в Черкасской области. В этом регионе воздушная тревога продолжалась несколько часов, а её отмена была объявлена лишь в 3 часа ночи.