С утра поступали данные, что подразделения лишь начали наступление в этом районе, а уже к вечеру им удалось вытеснить ВСУ с занимаемых позиций

С Покровского участка линии соприкосновения не прекращают поступать сообщения о движении российских подозрений. Утром появились данные о том, что Вооружённые силы России вошли в посёлок городского типа Гродовка, заняв юго-восточную часть населённого пункта, а к вечеру поступили сведения о том, что украинские формирования больше не контролируют всю восточную территорию посёлка.

реклама

Согласно имеющимся данным, российская армия установила контроль над от 25% до 33% территории Гродовки. Западная часть по-прежнему остаётся под контролем ВСУ, тогда как оставшаяся территория находится в серой зоне, где ни одна из сторон не имеет полного контроля.





С учетом особенностей рельефа, можно утверждать, что полное взятие под контроль Гродовки российскими войсками кажется вполне реальной перспективой. Это поселение находится в низменности относительно соседних территорий на юге, востоке и западе. Таким образом, долгое удерживание Гродовки киевской группировкой вряд-ли будет возможным при продолжающемся наступлении российской армии.

Ранее поступила информация о том, что подразделения достигли посёлка Новожеланное, что создает условия для продвижения армии как в сторону Новогродовки, так и в направлении Селидово. Это открывает возможность перерезать главный путь снабжения украинских формирований в Карловке, идущий по дороге E50. В то же время, расстояние до Покровского российская группировка сокращает с каждым днем.