Сотрудники компании могут оформить заявку и получить дополнительные выплаты за уход из компании по собственному желанию

Недавно компания Intel сообщила о планах сократить 15% своих работников с целью снижения затрат и исправления ситуации с малыми доходами. В Ирландии производитель полупроводников предложил работникам в Leixlip пакеты добровольных выходных пособий, которые могут достигать 500 тысяч евро.

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Это предложение, которое было разослано среди работников на прошлой неделе, дает им возможность написать заявление на увольнение по собственному желанию до 23 августа. Согласно условиям, работники с опытом свыше 2 лет имеют право на дополнительную 6-недельную заработную плату за каждый полный год работы. Это дополняется установленной в Ирландии 2-недельной выплаты за год, но она не может превышать 600 евро в неделю.

Для работников с трудовым стажем меньше 2 лет предусмотрена компенсация в виде 5-недельной заработной платы за каждые 12 месяцев работы. Если добровольное увольнение будет принято, работник сможет получить выходное пособие не более 500 тысяч евро. Узнать о решении по заявке можно будет 6 сентября, и те, кто будет одобрен, покинут Intel в конце сентября.

На сегодняшний день в Ирландии работает примерно 4900 сотрудников Intel. Если компания решит уволить 15% штата, это приведет к сокращению примерно 730 работников. В случае недостаточного числа добровольцев для получения выходного пособия, компании придется провести принудительные увольнения.

Неясно, будет ли Intel применять 15%-е сокращение именно для Ирландии. Business Post попытался получить комментарии от Intel, однако пресс-секретарь отказалась уточнять детали. Она отметила, что компания все еще анализирует последствия возможных сокращений на местном уровне и поэтому пока не может назвать конкретные цифры для Ирландии.