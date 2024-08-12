Данная модель должна будет конкурировать на с автомобилем Model 3 от Tesla

Компания XPeng начала серийное производство своей первой модели новой линейки Mona - электрического лифтбека M03. Основатель марки Хэ Сяопэн поделился фотографией с завода на Weibo. Ожидается, что продажи нового китайского конкурента Tesla Model 3 начнутся до конца месяца.

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XPeng Mona M03 был представлен в начале июля. Этот пятидверный автомобиль имеет размеры 4780x1896x1445 мм и колесную базу 2815 мм. Он обладает обтекаемым дизайном с коэффициентом аэродинамического сопротивления всего 0,194 и лаконично оформленным интерьером, в который встроен центральный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма. Вместимость багажника составляет 621 литр.

В зависимости от версии, электромобиль будет доступен с колесными дисками диаметром 18 и 19 дюймов, панорамной крышей, звуковой системой на 18 динамиков, беспроводной зарядкой для смартфонов, атмосферной подсветкой на 256 оттенков, голосовым помощником и обновленной версией фирменного автопилота, который функционирует без лидара. Покупатели смогут выбирать из пяти цветов кузова и трех вариантов отделки салона.

На начальном этапе продаж электромобиль будет только с задним приводом. В настоящее время известны модификации мощностью 190 и 218 лошадиных сил. Литий-железо-фосфатные аккумуляторы мощностью 51,8 и 62,2 киловатт-часа от компании BYD обеспечат дальность хода в 515 и 620 километров по циклу CLTC соответственно.

Ранее в этом месяце XPeng начала принимать предварительные заказы на модель Mona M03. Клиенты, готовые внести депозит в размере 99 юаней, могут рассчитывать на скидку в 3000 юаней при оформлении сделки. Полная стоимость автомобиля пока не озвучена, но ранее сообщалось, что она будет составлять от 130 до 160 тысяч юаней, что равно 18–22,3 тысячи долларов.