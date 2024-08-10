Изделие G Series ME обладает на сегодняшний день самыми высокими показателями скорости чтения и записи

Японская компания Nextorage анонсировала новейший SSD M.2 формата PCIe Gen 4, созданный для использования в портативных игровых системах. Накопитель, был назван «G Series ME» и имеет формат 2230 без DRAM-кэша, обладая при этом впечатляющими показателями скорости чтения - до 7400 МБ/с.

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Этот SSD обеспечивает скорость чтения на уровне 7400 МБ/с и запись до 6200 МБ/с. В линейке доступны две модели емкостью 1 ТБ и 2 ТБ. Накопитель на 1 ТБ рассчитан на цикл записи до 600 ТБ, в то время как версия на 2 ТБ имеет вдвое большую выносливость - 1200 ТБ. Обе версии поставляются с пятилетней гарантией от производителя. Оба варианта устройств также оснащены односторонним 3D TLC NAND Flash, что обеспечивает совместимость с любыми слотами M.2, которые поддерживают форм-фактор M.2 2230. Также стоит отметить улучшение охлаждения, так как вся NAND Flash располагается в верхней части печатной платы, где есть возможность доступа к более прохладному воздуху.

Основной недостаток серии G ME заключается в отсутствии DRAM-кэша, что обусловлено компактными размерами формата M.2 2230 - на плате банально не хватает места для его установки. Тем не менее, компания Nextorage компенсирует этот недостаток, используя свою технологию «Large-capacity Dynamic SLC Cache», которая преобразует свободное пространство в SLC-кэш, что способствует увеличению производительности.

Nextorage выделяет ряд плюсов, связанных с отказом от использования DRAM. Отсутствие кэш-памяти DRAM, по утверждениям компании, способствует улучшению энергоэффективности и снижению рабочих температур, что, в свою очередь, уменьшает риск теплового троттлинга.



