Сообщается, что стоимость машин упала с 2,99 миллиона до 2,39 миллиона рублей

Компания «Моторинвест», являющаяся официальным ритейлером легковых автомобилей Dongfeng в России, представила обновлённый прайс на кросс-купе DFSK ix5. Продажи модели начались в конце зимнего сезона с ценником в 2,99 миллиона рублей, а на данный момент стоимость составляет 2,39 миллиона рублей, не учитывая возможные скидки. Следует отметить, что новая цена будет применяться лишь к ограниченной партии автомобилей.

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DFSK ix5 в России предлагается с двигателем объемом 1,5 литра, который развивает мощность 137 лошадиных сил и крутящий момент в 220 Нм, в сочетании с вариатором. Автомобиль доступен только в комплектации Premium, в которой предусмотрены такие характеристики, как четыре подушки безопасности, 18-дюймовые диски, светодиодные фары, климат-контроль из экокожи, а также медиасистема с 10,25-дюймовым экраном и шесть динамиков.

В сообщении от дистрибьютора упоминается, что будет предложена ограниченная партия автомобилей DFSK ix5 по сниженной цене, однако, количество доступных машин не уточняется. Возможно, корректировка цен является временной мерой. Ранее аналогичным образом была снижена стоимость другой модели концерна Dongfeng - внедорожника Mengshi M-Hero. Его цена упала до 14,49 миллиона рублей, что составляет снижение на 1,5 миллиона. Изначально ожидалось, что эта акция продлится всего две недели, однако, как показывает информация на официальном сайте, цена остается на уровне акции до настоящего времени.