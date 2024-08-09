По словам руководителя компании, несколько самоходных установок проходят проверку в реальных боевых условиях

Совсем недавно самоходная артиллерийская установка 2С42 «Лотос» калибра 120 мм, разрабатываемая для ВДВ, начала свои боевые испытания в рамках Специальной Военной Операции. Данную информацию раскрыл Алан Лушников, руководитель концерна «Калашников». Эта установка создается для замены артустановок 2С9 «Нона» и её модификаций, находящихся на вооружении с начала 80-ых годов.

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В декабре прошлого года появилась информация о подготовке «Лотоса» к государственным испытаниям, которые запланировали на осень, но они были перенесены из-за соответствующих доработок конструкции башни. Несмотря на то что официальные данные о начале государственных испытаний не были опубликованы, возникли сведения о том, что несколько единиц техники направлены в зону Специальной Военной Операции. Эти данные подтвердились, и «Лотос» действительно участвует в боевых действиях.

"Так вот, на вопрос о том, когда орудие действительно может начать работать на нашу армию, отвечу, что оно уже работает на нашу армию, проходя свою проверку в зоне СВО", - отмечает Лушников.

Совсем недавно было представлено современное авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие «Лотос», разработанное на базе БМД-4М и предназначенное для ВДВ Российской Федерации. Оно весит 18 тонн, может развивать скорость до 70 километров в час и обладает запасом хода свыше 500 километров. Боевой расчет состоит из 4 человек, а скорострельность орудия достигает 6-8 выстрелов в минуту. При этом максимальная дальность стрельбы составляет до 13 километров.