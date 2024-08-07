По имеющимся данным, данные сокращения затронут порядка 12,5 тысячи человек

Компания Dell, по всей видимости, собирается последовать примеру Intel и объявила о сокращении до 10% своей рабочей силы. Число уволенных сотрудников составит около 12,5 тысячи человек. Крупные игроки в сфере технологий часто поддаются необходимости сокращений, и увольнения в Dell были охарактеризованы бывшим работником Яном Армстронгом как «кровавая баня», так как компания уже ликвидировала около 25 тысяч рабочих мест в течение последнего года.

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Внутренняя служебная записка Dell указывает, что руководители стремятся увеличить темпы роста, взаимодействуя с клиентами и партнерами в онлайн, виртуальном или традиционном формате. Это нацелено на демонстрацию преимуществ современных информационных технологий и искусственного интеллекта для организаций. В результате компания приняла решение о масштабных сокращениях и реорганизации продаж, что связано с падающим спросом на персональные компьютеры и акцентом на продажах, касающихся центров обработки данных и технологий ИИ.

Dell, безусловно, намерена занять место среди поставщиков технологий в сфере искусственного интеллекта. В дополнение к продаже ноутбуков с функцией Copilot, компания также предлагает обширный ассортимент серверов, используемых в дата-центрах. Тем не менее, она не единственная, кто стремится к этому, и на пути к успеху ей предстоит конкурировать с множеством игроков.

Некоторые эксперты утверждают, что массовые увольнения - это свидетельство неудачности управления, которое отказалось сократить выплаты топ-менеджменту, но причин увольнений в Intel и недавних сокращений в Dell могут различаться. На данный момент акции Intel наблюдают падение на 43,5% за последний год, в то время как акции Dell демонстрируют рост на 73,5%.