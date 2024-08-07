Компания не представит никакой обновлённой версии, история данного автомобиля завершится на распродаже имеющихся машин

Компания Mitsubishi принимает решение о выведении из продаж модели Mirage на рынке США, что означает прекращение как производства, так и реализации автомобилей. Теперь в сегменте машин стоимостью до 20 тысяч долларов останется лишь одна модель – Nissan Versa. Как сообщает CarBuzz, выпуск Mirage для японского рынка был остановлен еще несколько месяцев назад.

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Хотя официальная причина снятия бюджетной модели с производства не озвучивается, вероятнее всего, это связано с устаревшей конструкцией Mirage, которая появилась на рынке в 2011 году. Более того, в 2023 году Mitsubishi Mirage столкнулся с ухудшением продаж на фоне растущей конкуренции со стороны внедорожников.

В начале июля в США произошло заметное увеличение интереса к компактным и бюджетным автомобилям, что также затронуло модель Mirage. По итогам первых шести месяцев 2024 года, продажи данной линейки возросли на 85,5%, а для хэтчбека этот показатель даже удвоился. Однако, представители компании сообщили, что производство этой модели прекратится ближе к концу года, и новое поколение Mirage не будет представлено: его судьба на рынке завершится вместе с распродажей запасов у дилеров.

На данный момент седан Mitsubishi Mirage предлагается в США по стартовой цене 18 тысяч долларов, в то время как хэтчбек стоит чуть меньше - 16,7 тысячи. После прекращения его продаж, самой доступной моделью в этом сегменте станет Nissan Versa, цена которого на североамериканском рынке будет сопоставима с ценой Mitsubishi Mirage.

В январе Mirage был отмечен как один из лучших автомобилей по соотношению цены и пробега в течение своего жизненного цикла, демонстрируя в среднем возможность проехать около 280 тысяч километров за время эксплуатации.