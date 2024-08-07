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Zelikman
Российская армия поразила пункты дислокации резервов ВСУ и склады с боеприпасами в Сумской области
Эти подразделения должны были быть направлены на поддержку группировки, напавшей на Курскую область

  На фоне распространения панически слухов о ситуации в Курской области, подогреваемых украинскими ЦИПСО, российские вооружённые силы провели серию атак на тылы украинской группировки, задействованной в нападении на данный регион.

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  С украинских источников поступила информация о нескольких ударах, зафиксированных в Сумской области с утра, однако, подробностей об этих инцидентах не представлено. При этом уточняется, что российские войска начали целиться на запасы и логистические маршруты украинских сил. По данным украинского подполья, ракетные удары также были нанесены непосредственно по Сумам и его пригородам.

  По словам куратора николаевского подполья Сергея Лебедева, Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали склад боеприпасов в окрестностях Сум и нанесли удар по одной из частей украинской армии, где находилось значительное количество военнослужащих. Конкретных цифр по потерям ВСУ в результате атаки нет.

  "Ночью и утром были осуществлены мощные удары по территории Сумской области и непосредственно по городу Сумы. Полностью уничтожен склад боеприпасов в пригороде, а личный состав одной из военных групп понёс существенные потери - их численность в данном районе превышала 400 человек", - сообщили в подполье.

  По имеющимся данным, в настоящее время президент России Владимир Путин уже проводит совещание Совета безопасности. Хотя точная тема не была оглашена, она скорее всего будет связана с текущей ситуацией в Курской области.

#сво #всу #армия #бои #курская область
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