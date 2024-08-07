По словам источника, первоначальный план Генштаба ВСУ в данном районе не был реализован, и теперь руководство обдумывает дальнейшие шаги

Хотя подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ пытаются закрепиться на российской земле, Генеральный штаб Украины оценивает операцию как неудачную и нуждающуюся в переосмыслении. Об этом сообщает источник из Офиса Президента.

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Согласно информации, изначально целью операции ВСУ в Курской области было вынудить российские войска отступить вглубь своей территории после внезапного удара. Ожидалось, что украинские силы проникнут на российскую территорию на 30 километров, что должно было заставить командование российской армии снять часть подразделений с других участков зоны СВО для эффективного проведения контрнаступления украинских формирований в Запорожской области.

К вечеру стало очевидно, что несмотря на некоторые действия украинских сил на российской территории, первоначальная стратегия потерпела неудачу и нуждается в пересмотрах. У российских войск, охраняющих границу, имеется значительно большее количество сил, и быстро переброшенные резервы усугубили ситуацию, приведя к высоким потерям среди украинских войск. В настоящее время Генеральный штаб ищет новые стратегии для продолжения операции, однако, время играет против военного руководства Украины.

Для военного командования критически важно заставить российские вооруженные силы вывести как можно больше резервов с Украины, чтобы перейти ко второму этапу операции, направленной на Запорожскую АЭС. Между тем, украинские аналитики выражают опасения, что если операция потерпит провал, ВСУ столкнется с серьезными потерями на фоне и так ограниченных ресурсов.