Также в компании сообщили, что отправили в зону Специальной Военной Операции около трёх тысяч своих ударных дронов

В Российской Федерации создают концепцию управления роем FPV-дронов с использованием ИИ. Инженеры компании «Ветер» трудятся над проектом, который позволит использовать множество FPV-дронов одновременно, управляя ими с применением ИИ. По словам разработчиков, идея заключается в том, чтобы в каждый беспилотник загружать задания, которые они будут выполнять как единое целое.

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Эксперты предприятия отмечают, что управлять целым роем будет возможно из одного контрольного пункта. Каждый дрон при этом сможет работать в автономном режиме, передавая свое видеоизображение обратно на базу управления. Технология обещает значительно повысить эффективность выполнения задач и расширить возможности для применения дронов в различных сферах деятельности.

"В настоящее время ведется активная работа по внедрению современных технологий в области ИИ. Мы занимаемся подготовкой к запуску так называемого роя FPV-дронов, которые будут управляться с единой рабочей станции. В каждое устройство загружается задание на полет, что позволяет им действовать автономно с трансляцией видео в реальном времени", – заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, в район спецоперации было доставлено около трех тысяч FPV-дронов «Ветер». Эти беспилотные летательные аппараты могут развивать скорость до 150 километров в час и способны совершать полеты на дистанцию до 20 километров. Стоит отметить, что FPV-дроны стали важным инструментом для поражения как живой силы, так и бронетехники. Опытный оператор в состоянии уничтожить даже танк, используя эти устройства.