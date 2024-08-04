Есть информация о случае, когда арендатор разместил 10 высокопроизводительных аппаратов и зарядное устройство для электромобилей

Арендодатели на платформе Airbnb начали вводить ограничения на использование своих домов для майнинга криптовалют. Этот шаг был предпринят после инцидента, когда один из арендаторов разместил 10 Asic-аппаратов для добычи криптовалют и зарядное устройство для электрических автомобилей, что за три недели привело к увеличению счетов за электричество на 1500 долларов.

реклама

"Им было проще арендовать дом, чтобы покрыть расходы на электроэнергию", — поделилась своим опытом Эшли, популярная блогерша на TikTok, рассказывая о своих впечатлениях от использования Airbnb.

Примечательно, что арендатор, который жил в квартире, оказался достаточно откровенным и поведал, что за период своего проживания ему удалось заработать свыше $100 тысяч.

Другие владельцы недвижимости на платформе Airbnb также высказывали недовольство в связи с тем, что добытчики криптовалют существенно увеличивают расходы на электроэнергию. При этом не все гости заранее предупреждали о своем намерении установить майнинговое оборудование в арендуемом жилье.

Один из владельцев поделился, что ему пришлось выселить своих арендаторов вслед за тем, как энергетическая компания заметила резкое увеличение расхода электричества. Если бы они не покинули квартиру, его убытки составили бы около 6 тысяч долларов.