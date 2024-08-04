По мнению экспертов, именно данный автомобиль мог участвовать в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» в 1971 году

Во время заезда на гоночной трассе загорелся винтажный спортивный прототип Ferrari 512 M. Этот инцидент произошёл на одном из самых известных автодромов Соединённых Штатов— Watkins Glen International. Согласно информации Motor1, возможно, пострадала машина, которая раньше успешно выступала в гонках на выносливость.

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Существует мнение, что конкретно на данном 512 M в 1971 году выступал гонщик Сэм Поузи, представляя команду North American Racing Team (NART), сформированную Луиджи Чинетти, который был не только гонщиком, но и импортёром Ferrari. Эта команда была создана с целью раскрутки итальянского бренда на рынке Северной Америки. В том сезоне автомобиль занял почётное третье место в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».

Причины возникновения пожара пока не установлены. Согласно одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности в топливной системе: на снимке видно, что пламя охватило заднюю часть автомобиля, где установлен пятилитровый V12. Водителю повезло - он не пострадал, однако, вопрос о возможности восстановления спорткара остается открытым.

Современные автомобили Ferrari также подвержены риску возгорания. Менее года назад производитель был вынужден отозвать более 600 машин модели SF90 Stradale в США из-за проблемы с одним из маслопроводов системы турбонаддува. Этот дефект мог привести к тому, что масло попадало на нагретый двигатель, что в свою очередь создавало угрозу возгорания.